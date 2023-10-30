В Рязани около 70% покупателей приобретают новостройки в ипотеку

Девелопер «Мармакс», который строит жилые комплексы в Рязани, рассказал о тенденциях на ипотечном рынке. На сегодняшний день доля таких сделок в проектах застройщика достигла 70%, особенно востребованы семейная ипотека и программа для IT-специалистов.

Льготные продукты действительно остаются основным драйвером спроса – семейная ипотека в общем количестве сделок занимает более 40%. Данная программа позволяет семьям с детьми значительно улучшить свои жилищные условия – не только с точки зрения увеличения площади, но и улучшения комфортной среды в целом. В своих проектах «Мармакс» предусматривает функциональные и безопасные детские площадки, комьюнити-центры с игровыми комнатами, концепцию 5-ти минутного города, включающую, в том числе, и частные детские сады, и многое другое.

Не менее популярной остается и ипотека для IT-специалистов – ее доля на сегодняшний день находится на уровне 30%. Для таких покупателей важна транспортная доступность – большинство жилых кварталов «Мармакс» отличаются центральным расположением, а также в них представлен качественный набор внутренней инфраструктуры в виде зон для коворкинга, магазинов, фитнес-центров и кафе. Так, например, в парковом квартале «Голландия» реализуют уникальный комьюнити центр, где жители смогут общаться, учиться, отмечать праздники, отдыхать и даже развивать собственный бизнес.

«Программы льготной ипотеки, безусловно, привлекательны доступностью кредита – особенно относительно постоянно растущей ключевой ставки, и поддерживают покупательский спрос. Это позволяет девелоперам продолжать возводить современные и качественные жилые комплексы в России, а также создавать благоустроенную среду и улучшать облик городов – ведь внешние факторы играют немаловажную роль для комфортного старта жизни в новостройках», — отметили в девелоперской компании «Мармакс».

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.

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