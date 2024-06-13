Четверг, 13 июня, 2024

В Рязани официально дали старт «Кремлёвским вечерам»

Автор: 7info

Опубликовано

12 июня на территории главного исторического комплекса Рязани состоялось торжественное открытие фестиваля «Кремлёвские вечера», которое ознаменовалось гала-концертом, посвященным Дню России.

Совместные выступления Рязанского губернаторского симфонического оркестра и Рязанского камерного хора, а также именитых артистов Ольги Силеверстовой, Александра Суханова, Елисея Лаптева и Татьяны Тураевой подарили в этот вечер рязанцам и гостям города, специально приехавшим на трёхдневный музыкальный праздник, потрясающее исполнение композиций. Воплотившись в игре голоса певцов и певиц, их оперном исполнении, и то невероятно напряжённой, то нежной и расслабляющей музыке, на сцене прозвучали отрывки и арии из знаменитых опер: Руслан и Людмила, Иван Сусанин, Царская невеста и другие. В особенный восторг публика пришла от «Половецкой пляски».

«Желаем всем вам получить удовольствие от встречи с настоящим искусством, наполнить музыкой, любовью к близким и нашей прекрасной Родине свои сердца» — с этими пожеланиями были открыты «Кремлёвские вечера». И посетители фестиваля делали всё это даже вопреки испортившейся под конец погоде.

В Рязани официально дали старт «Кремлёвским вечерам»
В Рязани официально дали старт «Кремлёвским вечерам»
В Рязани официально дали старт «Кремлёвским вечерам»
В Рязани официально дали старт «Кремлёвским вечерам»
В Рязани официально дали старт «Кремлёвским вечерам»
В Рязани официально дали старт «Кремлёвским вечерам»
В Рязани официально дали старт «Кремлёвским вечерам»
В Рязани официально дали старт «Кремлёвским вечерам»
В Рязани официально дали старт «Кремлёвским вечерам»
В Рязани официально дали старт «Кремлёвским вечерам»
В Рязани официально дали старт «Кремлёвским вечерам»
В Рязани официально дали старт «Кремлёвским вечерам»
В Рязани официально дали старт «Кремлёвским вечерам»
В Рязани официально дали старт «Кремлёвским вечерам»
В Рязани официально дали старт «Кремлёвским вечерам»
В Рязани официально дали старт «Кремлёвским вечерам»
В Рязани официально дали старт «Кремлёвским вечерам»
В Рязани официально дали старт «Кремлёвским вечерам»

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