В Рязани обсудили этапы строительства поликлиники в посёлке Шлаковый

Состоялось рабочее совещание с участием главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Татьяны Панфиловой, первого заместителя главы Ларисы Максимовой, главы администрации Елены Сорокиной, представителей министерств здравоохранения и строительного комплекса региона, структурных подразделений администрации города, застройщика.

На встрече обсудили строительство новой поликлиники на участке в районе дома № 9 по Куйбышевскому шоссе, вопросы планировки территории, подъездных путей и парковочных мест для посетителей. Земельный участок площадью 0,26 га зарезервирован для строительства поликлиники на 240 посещений в смену.

В этом районе реализуется программа «Развитие застроенных территорий в городе Рязани». Застройщик планирует построить еще один социально значимый объект — детский сад на 160 мест (ранее планировалось на 120 мест). На совещании был представлен эскиз размещения типового здания поликлиники, детского сада и организации подъездных путей.

В ближайшее время будет сформирован градостроительный план и разработан новый проект планировки территории с учетом размещения поликлиники. Также будет составлена дорожная карта по реализации механизма передачи муниципальной земли в собственность региона для последующего строительства.

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