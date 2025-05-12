В Рязани неизвестный скакал на полицейском автомобиле, за ним устроили погоню

В Рязани неизвестный молодой человек забрался на полицейский автомобиль и начал скакать. Видео публикует tg-канал «Топор 18+ Рязань.
Сообщается, что всё произошло в районе улице Почтовой рядом с торговым центром «Малина». Там гуляла толпа молодых людей, один из них, заметив полицейский автомобиль, забрался на него, сделал несколько странных движений, затем спрыгнул. Всё это сопровождалось просьбами девушки слезть с машины. Очевидцы сообщили, что хулиган повредил мигалку. В это время полицейских в автомобиле не было.
В следующем видео, опубликованном в канале, видно, что за парнем бежит сотрудник полиции. Дальнейшая судьба хулигана пока неизвестна.
Подробности случившегося уточняются.
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