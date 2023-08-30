В Рязани неизвестный мужчина преследовал подростков

Неизвестный мужчина преследовал подростков в Московском районе Рязани. Рассказ о происшествии опубликовала группа «Новости Рязани ВКонтакте».

Из путанного сообщения понятно, что трое подростков 14 лет гуляли поздно вечером у заброшенного автомобиля на улице Крупской, 21. Проезжавший мимо фургон остановился, оттуда вышел мужчина и начал преследовать парней.

Ребята сбежали, начали провожать друг друга домой. Одного из них отвезли сотрудники Росгвардии, к которым обратились подростки.

Автор сообщения не советует подросткам гулять поздно вечером.