В Рязани назначат публичные слушания по участку на улице Старое село

Глава Рязани Татьяна Панфилова провела совещание по назначению публичных слушаний. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

На совещании присутствовали первый заместитель главы Лариса Максимова, депутат Рязанской городской Думы Сергей Самарский, представители администрации и аппарата РГД.

Вопрос касался проекта изменений в Генеральный план города Рязани в части изменения функционального зонирования территории с общественно-жилой зоны на зону застройки индивидуальными жилыми домами. На рассматриваемом участке площадью 1075 кв. м. на улице Старое село расположены индивидуальные жилые дома с приусадебными участками. По информации инициатора, предлагаемые изменения необходимы для раздела земельного участка.

Изменения будут обсуждаться с представителями общественности на публичных слушаниях.