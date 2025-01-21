В Рязани начались ремонтные работы в подземном переходе у «Барса на Московском»

Подрядчик приступил к работам в подземном пешеходном переходе на Московском шоссе, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Сейчас идет подготовка к предстоящему ремонту. Рабочие демонтируют плитку со стен и колонн, разбирают асфальтобетонное покрытие.

Панно с видами Рязани на время ремонта закроют. Их впоследствии отреставрируют, восстановят недостающие элементы. В переходе запланирована замена светильников, установка видеонаблюдения, капремонт систем водоснабжения и водоотведения. Навесы из поликарбоната заменят, отремонтируют лестничные сходы. На лестницах будут установлены подъемники для маломобильных граждан.

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Кроме того, в планах демонтаж старых торговых павильонов.

Срок окончания ремонтных работ – август 2025 года.