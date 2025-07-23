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Общество

В Рязани начали капремонт теплотрассы на Первомайском проспекте, движение перекрыто

Алексей Самохин
Фото: администрация Рязани

На участке Первомайского проспекта в Рязани — от перекрёстка с улицей Павлова до пересечения с улицей Сенной — стартовали строительно-монтажные работы. Здесь заменят 400 метров теплотрассы по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» с участием регионального и городского бюджетов.

Старая теплотрасса обслуживалась с 1994 года. Контракт на капитальный ремонт заключён до 15 октября. При этом подачу горячей воды обещают восстановить до 31 августа.

Как идут работы

До 22 июля подрядная организация занималась подготовкой: оформлением документации, проведением топографической съёмки, согласованиями. Сейчас бригады приступили к снятию асфальтового покрытия с помощью фрезы. Далее начнётся демонтаж старых лотков и труб.

Как пояснили строители, участок сложный — под землёй проложено много инженерных коммуникаций, требующих осторожности. Работы ведутся в постоянном взаимодействии с городскими эксплуатационными службами.

«Мы постоянно на связи с подрядчиком, оперативно решаем возникающие вопросы», — сообщил главный инженер МУП РМПТС Сергей Терехов.

Как изменилась схема движения

В зоне ремонта движение перекрыто. Для общественного транспорта оставлен правый ряд, частный автотранспорт направляют в объезд. Камеры контроля соблюдения правил движения по выделенной полосе продолжают работать.

В Рязани начали капремонт теплотрассы на Первомайском проспекте, движение перекрыто Горячую воду вернут до 31 августа, благоустройство завершат к середине осени
В Рязани начали капремонт теплотрассы на Первомайском проспекте, движение перекрыто Горячую воду вернут до 31 августа, благоустройство завершат к середине осени
В Рязани начали капремонт теплотрассы на Первомайском проспекте, движение перекрыто Горячую воду вернут до 31 августа, благоустройство завершат к середине осени
В Рязани начали капремонт теплотрассы на Первомайском проспекте, движение перекрыто Горячую воду вернут до 31 августа, благоустройство завершат к середине осени
В Рязани начали капремонт теплотрассы на Первомайском проспекте, движение перекрыто Горячую воду вернут до 31 августа, благоустройство завершат к середине осени
В Рязани начали капремонт теплотрассы на Первомайском проспекте, движение перекрыто Горячую воду вернут до 31 августа, благоустройство завершат к середине осени
В Рязани начали капремонт теплотрассы на Первомайском проспекте, движение перекрыто Горячую воду вернут до 31 августа, благоустройство завершат к середине осени
В Рязани начали капремонт теплотрассы на Первомайском проспекте, движение перекрыто Горячую воду вернут до 31 августа, благоустройство завершат к середине осени
В Рязани начали капремонт теплотрассы на Первомайском проспекте, движение перекрыто Горячую воду вернут до 31 августа, благоустройство завершат к середине осени
В Рязани начали капремонт теплотрассы на Первомайском проспекте, движение перекрыто Горячую воду вернут до 31 августа, благоустройство завершат к середине осени

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