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Общество

В Рязани модернизируют систему водоотведения

Алексей Самохин

В Рязани модернизируют систему водоотведения по программе Фонда развития территорий, сообщает пресс-служба Фонда. 

В Рязани проходит модернизация системы водоотведения в рамках проекта с привлечением льготного займа за счёт средств Фонда национального благосостояния.

В рамках проекта реконструируют две канализационно-насосные станции — на улице Большой и на Голенчинском шоссе. Сейчас на объектах ведутся строительно-монтажные работы. По данным Министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области, уже обновлены фасады зданий, отремонтированы внутренние помещения и заменены трубопроводы.

Также выполнена часть работ по замене оборудования. Установлена запорно-регулирующая арматура для насосных агрегатов и выходящих коллекторов, смонтированы системы фильтрации воздуха.

После завершения проекта качество водоотведения улучшится для 498 тысяч жителей Рязани.

Общая стоимость проекта составляет 430,3 млн рублей, из них 344,2 млн рублей — это льготный заём из средств ФНБ.

Ранее по этой программе в Рязани уже построили котельную и проложили 5,8 км тепловых и водоснабжающих сетей.

Оператор программы модернизации коммунальной инфраструктуры с использованием льготных займов из средств ФНБ — Фонд развития территорий.

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