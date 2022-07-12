В Рязани ликвидируют последствия урагана

В Рязани городские службы продолжают ликвидацию последствий ураганного ветра.

В мэрии сообщили о повреждённых ветром деревьях и обрывах ЛЭП более чем по 70 адресам.

По поступившим вызовам службы областного центра выезжают на распил и вывоз упавших веток и деревьев. Работы проводили на восьми улицах. Бригады МУП «РГРЭС» занимались восстановлением линий электропередачи во всех районах Рязани в том числе ночью.

По данным синоптиков, 12 июля в областном центре возможны грозы и усиление ветра до 17 м/с.

Городская администрация призывает граждан быть предельно внимательными на улице. В непогоду нельзя находиться под рекламными щитами и шаткими конструкциями, укрываться под деревьями. Также не стоит оставлять вблизи них машины.