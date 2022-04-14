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Четверг, 14 апреля, 2022

В Рязани капитально отремонтируют четыре школы за 245 миллионов

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В Рязани капитально отремонтируют четыре школы за 245 миллионов

7info7

В 2022 году в Рязани проведут капитальный ремонт нескольких школ в рамках программы «Развитие образования». На это заложено 245 млн руб., сообщила пресс-служба мэрии.

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Речь идёт о школах под номерами 22, 33, 47 и 62. Для каждой из них уже определён подрядчик, который будет проводить работы. В настоящее время ведётся закупка оборудования и подготовительные работы. Основной этап работ запланирован на лето.

В образовательных учреждениях рабочие отремонтируют водоснабжение, канализации, наружные выходы, проёмы, фасад, кровлю, отопление, вентиляции. Также запланировано проведение электромонтажных работ.

Кроме того, для школ закупят современное оборудование, кабинеты оснастят новые средствами обучения. В порядок приведут входные группы, кабинеты, рекреации. В библиотеки будут закуплены новые учебники.

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Дополнительно в объектах капитального ремонта запланированы мероприятия по усилению антитеррористических мер, а также благоустройство территорий. Будут выполнены работы по модернизации систем видеонаблюдения, замена и ремонт ограждений, асфальтового покрытия, — уточнили в пресс-службе администрации.

Планируется, что 1 сентября ученики встретят в обновлённых школах.

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