В Рязани капитально отремонтировали детскую музыкальную школу №6

В Рязани завершился капитальный ремонт детской музыкальной школы №6. Он проводился в рамках нацпроекта «Культура». Результаты работ 22 ноября оценила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Два года назад также в рамках нацпроекта для школы были закуплены новые музыкальные инструменты, оборудование и учебная литература. В этом году удалось отремонтировать учебные классы. В них уже проходят занятия. Дети обучаются по 12 направлениям – фортепиано, аккордеон, баян, гитара, скрипка, виолончель и другие.

Музыкальная школа находится на первом этаже жилого дома, благодаря акустической звукоизоляции, занятия не мешают жильцам. Помещения школы украсили яркие настенные рисунки.

-В музыкальной школе созданы необходимые условия для учащихся, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, — доложила Сорокина.

По её словам, вопрос безопасности детей, посещающих музыкальную школу №6, был одним из приоритетных. В связи с этим дополнительно благоустроена прилегающая к школе территория: установлены освещение и система видеонаблюдения. Также там уложили тротуарную плитку.

— На 2022 год запланирована реконструкция Детской школы искусств №5, а также разработка проектно-сметной документации по строительству современного здания для ДШИ №7, — добавила мэр Рязани.