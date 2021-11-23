В Рязани капитально отремонтировали детскую музыкальную школу №6

В Рязани завершился капитальный ремонт детской музыкальной школы №6. Он проводился в рамках нацпроекта «Культура». Результаты работ 22 ноября оценила глава администрации Рязани Елена Сорокина.
Два года назад также в рамках нацпроекта для школы были закуплены новые музыкальные инструменты, оборудование и учебная литература. В этом году удалось отремонтировать учебные классы. В них уже проходят занятия. Дети обучаются по 12 направлениям – фортепиано, аккордеон, баян, гитара, скрипка, виолончель и другие.
Музыкальная школа находится на первом этаже жилого дома, благодаря акустической звукоизоляции, занятия не мешают жильцам. Помещения школы украсили яркие настенные рисунки.
По её словам, вопрос безопасности детей, посещающих музыкальную школу №6, был одним из приоритетных. В связи с этим дополнительно благоустроена прилегающая к школе территория: установлены освещение и система видеонаблюдения. Также там уложили тротуарную плитку.