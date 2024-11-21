На главнуюНовости Рязани и области В Рязани из-за шквалистого ветра обрушился фасад дома Дата публикации 21.11.2024 23:19 Валерия Мединская Поделиться VKTelegramWhatsAppViberРаспечататьTwitterEmail В Рязани из-за шквалистого ветра вечером 21 ноября обрушился фасад жилого дома. Фото публикует канал «Рязанский вестник». Всё случилось на улице Профессора Никулина. Там обрушилась часть фасада. Речь идёт о доме под номером 41. — Центральные ворота и калитку заблокировали (закрыли), — говорится в сообщении. Новости рубрики Администрация Виталий Артемов оценил дороги Рязани после ремонта Ранее к ремонту дорог у администрации были замечания. Новости Рязани и области Ушел из жизни рязанский баскетбольный тренер Юрий Иванович Панов Ему было 84 года. Новости Рязани и области Александр Логунов получил на СВО позывной «Тихий» По данным источника, получивший за убийство супруги 11 лет мужчина подписал контракт в апреле 2024 года.