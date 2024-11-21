Четверг, 21 ноября, 2024
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В Рязани из-за шквалистого ветра обрушился фасад дома

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Валерия Мединская

В Рязани из-за шквалистого ветра вечером 21 ноября обрушился фасад жилого дома. Фото публикует канал «Рязанский вестник».

Всё случилось на улице Профессора Никулина. Там обрушилась часть фасада. Речь идёт о доме под номером 41.

— Центральные ворота и калитку заблокировали (закрыли), — говорится в сообщении.

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