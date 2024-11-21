В Рязани из-за шквалистого ветра обрушился фасад дома

В Рязани из-за шквалистого ветра вечером 21 ноября обрушился фасад жилого дома. Фото публикует канал «Рязанский вестник».

Всё случилось на улице Профессора Никулина. Там обрушилась часть фасада. Речь идёт о доме под номером 41.