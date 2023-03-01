Среда, 1 марта, 2023
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В Рязани гордума досрочно прекратила полномочия депутата Дмитрия Панкина

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В среду, 1 марта, Рязанская городская Дума досрочно прекратила полномочия депутата Дмитрия Панкина.

Панкин был избран от регионального отделения ЛДПР. Заявление о сложении полномочий написал лично.

Ранее вступил в силу приговор Советского районного суда в отношении Панкина, по закону депутат должен сложить полномочия. Суд признал депутата виновным в мошенничестве с деньгами, выделенными на работу помощников депутата.

По словам ещё одного представителя ЛДПР Дмитрия Володина, в ближайшее время через процедуру процедуры сдачи мандата пройдут другие представители фракции.

Володин также подчеркнул, что его коллегу не лишали мандата, он сложил полномочия, как это предписывается действующим законодательством.

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