В Рязани гордума досрочно прекратила полномочия депутата Дмитрия Панкина

В среду, 1 марта, Рязанская городская Дума досрочно прекратила полномочия депутата Дмитрия Панкина.
Панкин был избран от регионального отделения ЛДПР. Заявление о сложении полномочий написал лично.
Ранее вступил в силу приговор Советского районного суда в отношении Панкина, по закону депутат должен сложить полномочия. Суд признал депутата виновным в мошенничестве с деньгами, выделенными на работу помощников депутата.
По словам ещё одного представителя ЛДПР Дмитрия Володина, в ближайшее время через процедуру процедуры сдачи мандата пройдут другие представители фракции.
Володин также подчеркнул, что его коллегу не лишали мандата, он сложил полномочия, как это предписывается действующим законодательством.
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