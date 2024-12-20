В Рязани дан старт новогодним мероприятиям

В пятницу, 20 декабря, в Рязани начались новогодние мероприятия, старт им дал проект «Русская зима». Праздник проходит в лесопарке.

Рязанцы собрались в лесопарке, чтобы всей семьей начать праздновать Новый год, и совсем не важно, что до него еще 11 дней, ведь здесь уже царит праздничное настроение. Жители и гости города активно принимают участие в развлекательной программе, соревнуются в конкурсах, наслаждаются сказочной обстановкой.

Все участники проекта могут посетить выставку картин, организованную в парке. Все картины посвящены зиме. Все представленные работы — копии полотен из Рязанского художественного музея имени И.П. Пожалостина.

Дети получили уникальную возможность посетить резиденцию Деда Мороза и лично рассказать доброму волшебнику свое самое заветное желание. Дедушка ждет ребят до 20:00.

Завтра, 21 декабря, резиденция продолжит свою работу. Новогодний маг будет ждать детей с 16:00 до 20:00.