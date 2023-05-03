В Рязани активисты выступили против законопроекта об эвтаназии бездомных животных

Рязанские зоозащитники выступили против проекта закона, внесённого в Госдуму, позволяющего регионам самим решать, как поступать с бездомными животными. Об этом сообщает группа «Помощь животным попавшим в беду» ВКонтакте.

«Какими способами они будут это делать, мы все прекрасно понимаем. Мы долго от этого уходили. И наконец в 2018 году мы пришли к гуманности», — говорится в публикации.

Защитники животных напомнили о поправках в Конституцию. Речь идёт о 114-й статье документа – о формировании ответственного отношения к животным.

«Ответственное и жестокое — не одно и то же», — отмечают активисты.

Они призвали человека, направленного в думский комитет по экологии от Рязанской области, высказать негативное мнение жителей Рязани о проекте закона.