В Рязани активисты выступили против законопроекта об эвтаназии бездомных животных

Рязанские зоозащитники выступили против проекта закона, внесённого в Госдуму, позволяющего регионам самим решать, как поступать с бездомными животными. Об этом сообщает группа «Помощь животным попавшим в беду» ВКонтакте.
Защитники животных напомнили о поправках в Конституцию. Речь идёт о 114-й статье документа – о формировании ответственного отношения к животным.
Они призвали человека, направленного в думский комитет по экологии от Рязанской области, высказать негативное мнение жителей Рязани о проекте закона.
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