В РГУ прокомментировали сообщение, о задержанном в туалете преподавателе вуза

Мужчина, которого задержали в туалете ТЦ «Малина» в Рязани, не имеет отношения к РГУ имени Есенина. Об этом РИА 7info сообщили в пресс-службе вуза.

В пятницу, 23 мая, в телеграм-канале «Топор. Новости Рязани» появилась информация о том, что в торговом центре «Малина» задержали человека, которого представили как преподавателя философии РГУ. Задержанный, якобы, находился в кабинке общественного туалета и мастурбировал на посетителей.

Один из покупателей схватил предполагаемого онаниста и вызвал полицию.

Правоохранители инцидент пока не комментировали.