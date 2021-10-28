В районе спорткомплекса «Спартак» хотят построить новую школу на 600 мест

В районе спорткомплекса «Спартак» в центре Рязани планируют построить новую школу на 600 мест. Об этом было заявлено на заседании гордумы в четверг, 28 октября.

Депутаты согласовали выделение 100 тысяч рублей на проведение проектно-изыскательских работ. Их цель — выявить неблагоприятные условия, которые могут увеличить расходы на строительство или исключить возможность возведения здания.

Эксперты изучат территорию, рассмотрят возможность подведения к этому месту коммуникаций.

— В случае положительного заключения в дальнейшем будет решаться вопрос с проектированием и строительством нового образовательного учреждения на месте бывшей хоккейной площадки возле спорткомплекса «Спартак», — сообщила пресс-служба гордумы.

Открытая ледовая арена давно не используется. Сейчас на месте спортобъекта по сути дела руины. Ранее сообщалось, что там могут построить 50-метровый бассейн, но места под объект не хватило.