В Пронском районе пропал 92-летний мужчина

В селе Руднево Пронского района пропал 92-летний мужчина. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Афонин Владимир Григорьевич шел из дома 12 октября и не вернулся. ИД Пресса со ссылкой на информацию от супруги пропавшего пишет, что родственники забили тревогу сразу. Их семья живет рядом с автодорогой. Родне предполагают, что Владимир Григорьевич мог уехать на попутке.

Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавого телосложения. Волосы седые, глаза карие. Был одет в темно-синюю куртку и темные спортивные штаны.