В праве ли военнослужащий отказаться от прививки от коронавируса?

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Обязаны ли военнослужащие проходить вакцинацию от коронавируса? На этот вопрос РИА «7 новостей» ответил помощник военного прокурора Рязанского гарнизона лейтенант юстиции Никита Сергеевич Кирпичев.

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах.

В силу статей 5 и 11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» вакцинация проводится зарегистрированными в установленном порядке препаратами лицам, давшим добровольное информированное согласие на проведение профилактических прививок и не имеющим медицинских противопоказаний.

Из письма Роспотребнадзора от 01.03.2021 № 02/3835-2021-32 следует, что в настоящее время иммунизация против новой коронавирусной инфекции включена в национальный календарь профилактических прививок только по эпидемическим показаниям и обязательна в случае вынесения главными государственными врачами субъектов Российской Федерации соответствующих мотивированных постановлений. С учетом их отсутствия вакцинация является добровольной для всех категорий граждан.

При таких обстоятельствах отказ от профилактических прививок, в том числе от коронавирусной инфекции, не является основанием для привлечения военнослужащего к установленной законом ответственности.