В посёлке Искра под Рязанью отловили 4 взрослых собак и 8 щенков

8 февраля в посёлке Искра Рязанского района провели отлов бродячих собак. Бригаду в населённый пункт направили после сообщения о покусанной псами пенсионерке.

Поймали 4 взрослых и 8 щенков, сообщает сайт ИД «Пресса». Одна из собак обитала на лестничной площадке второго этажа многоквартирного дома, нервируя жильцов.

Собак сначала усыпляли при помощи снотворного, затем грузили в машину. Щенкам постараются подобрать хозяев, взрослых псов стерилизуют и вакцинируют.

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Журналисты выяснили, что пострадавшую от собак пенсионерку до сих пор не нашли.