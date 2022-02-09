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Среда, 9 февраля, 2022

В посёлке Искра под Рязанью отловили 4 взрослых собак и 8 щенков

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В посёлке Искра под Рязанью отловили 4 взрослых собак и 8 щенков

7info
Фото: ИД «Пресса»
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8 февраля в посёлке Искра Рязанского района провели отлов бродячих собак. Бригаду в населённый пункт направили после сообщения о покусанной псами пенсионерке.

Поймали 4 взрослых и 8 щенков, сообщает сайт ИД «Пресса». Одна из собак обитала на лестничной площадке второго этажа многоквартирного дома, нервируя жильцов.

Собак сначала усыпляли при помощи снотворного, затем грузили в машину. Щенкам постараются подобрать хозяев, взрослых псов стерилизуют и вакцинируют.

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Журналисты выяснили, что пострадавшую от собак пенсионерку до сих пор не нашли.

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