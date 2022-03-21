В понедельник в Рязани без воды остались семь улиц

В понедельник, 21 марта, в Рязани отключили холодную воду на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

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Причина – ремонт водопровода.

До 13.00 воды не будет по следующим адресам:

улица Затинная, дом с 64 по 68, дом с 72 по 76;

проезд Речников, дом 5/9;

улица Рыбацкая, дом с 1 по 13, дом с 2 по 10/5, дом 4 (детский сад № 66).

До 17.00 по следующим адресам:

улица Поселковая, дом 1а, дом 3а;

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До 18.00 по следующим адресам:

улица 10-я Линия, дом 35, дом 37 корп. 1, дом 37 корп. 2, дом 37, дом 39;

улица Ленинского Комсомола, дом 89, дом 91 корп. 1, дом 91, дом 93 корп. 1, дом 93 корп. 2, дом 93 корп. 3, дом 93, дом 95 корп. 1, дом 95 корп. 2, дом 95 корп. 3, дом 95, дом 97, дом 99;

улица Стройкова, дом 88 корп. 1, дом 88, дом 90, дом 92, дом 94/41.

В мэрии уточнили, что подвоз технической воды будет организован по адресу: улица Ленинского Комсомола, дом 93.