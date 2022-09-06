В Пителине открылась библиотека нового поколения

6 сентября, в культурной жизни поселка Пителино произошло знаковое событие — прошла церемония открытия библиотеки нового поколения. После модернизации в рамках национального проекта «Культура» престижный статус присвоен центральной районной библиотеке. В церемонии приняли участие: депутат Государственной Думы Андрей Красов, депутат Рязанской областной Думы Сергей Лукьянов, директор ГУК «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» Наталья Гришина, глава Пителинского района Людмила Мелехина, глава администрации Пителинского района Андрей Гаврилов, другие официальные лица.

В фойе гостей встретили библиотекари, читатели-активисты и ведущие праздника: Дмитрий Абанин и Ирина Борисова. Они пригласили участников церемонии пройти по новым залам и ознакомиться с пространством модельной библиотеки.

После знакомства с обновленной библиотекой участники церемонии переместились в уютный конференц-зал, где началась праздничная концертная программа «ЦРБ — библиотека нового поколения».

Церемонию сопровождали концертные номера работников Пителинского РДК и поздравления. Гости праздника тепло приветствовали выступающих.

Центральная районная библиотека в её новом качестве подарок не только жителям Пителина, но и всему району. В ходе модернизации книжный фонд ЦДБ увеличился на 6053 новых изданий.