В ПФР озвучили условие для повышения пенсии родителям студентов

В отделении Пенсионного фонда России по Москве и Московской области рассказали о праве родителей некоторых студентов на повышенные пенсионные начисления, пишет агентство РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что речь идет о выплатах по старости и по инвалидности. Как стало известно, такую возможность имеют родители-пенсионеры студентов очного отделения.

В ПФР подчеркнули, что повышенную пенсию будут выплачивать, пока ребенок не закончит обучение или не достигнет 23 лет.

Для повышенной пенсии следует обратиться с заявлением в органы Пенсионного фонда, перерасчет произведут с первого числа следующего месяца.

Также право на большую пенсию независимо от обучения имеют родители-пенсионеры, чьим детям еще не исполнилось 18 лет. По достижении совершеннолетия им потребуется подтвердить, что их ребенок студент и не трудоустроен.