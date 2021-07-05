В озере Жидень в «Окской жемчужине» не обнаружили вредных веществ

В озере Жидень, который находится на территории «Окской жемчужины», не обнаружили вредных веществ. Такое заключение сделали в «Центре гигиены и эпидемиологии Рязанской области». Соответствующий документ предоставило руководство курорта.
Напомним, ранее рязанцы начали массово жаловаться на кишечную инфекцию после купания в водоеме «Окской жемчужины». Спустя некоторое время пляж закрыли «по техническим причинам». Руководство развлекательного комплекса отметило, что эти два события никак не связаны между собой.
Во-первых, как отметили в компании, пробы воды из озера берутся регулярно. Последний раз это было 28 июня. Тогда специальная лаборатория не выявила вредных веществ, способных вызвать кишечную инфекцию.
Во-вторых, по словам руководства «Окской жемчужины», пляж закрыли из-за появления на поверхности воды сине-зеленой пленки. Неприятный запах и загрязнение сотрудники комплекса заметили в пятницу, 2 июля.
Также рядом с водоемом сотрудники нашли следы подъезда автомобиля и слива концентрационной маслянистой жидкости. Она не растворялась в воде, а разрушалась под воздействием ультрафиолета.
В тот же день был произведен забор воды у пляжа. Пробу отправили в «Центр гигиены и эпидемиологии Рязанской области».