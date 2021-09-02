13.5 C
Рязань
Четверг, 2 сентября, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

В Орле с набережной Оки исчезли куски дорожной плитки

Никита Брыкин
В Орле с набережной Оки исчезли куски дорожной плитки

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Жители Орла рассказали в социальных сетях об исчезновении кусков дорожной плитки, которую уложили к 450-летию города, пишет Орелград.

В Сети появились фотографии с места случившегося. Некоторые горожане предположили, что набережную сделали некачественно, в результате чего злоумышленникам удалось начать разбирать дорогу.

В мэрии Орла сообщили, что дорожки планируют отремонтировать за счет городского бюджета в следующем году.

При этом, как стало известно, гарантия на благоустройство набережной уже истекла.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]