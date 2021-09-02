В Орле с набережной Оки исчезли куски дорожной плитки

Жители Орла рассказали в социальных сетях об исчезновении кусков дорожной плитки, которую уложили к 450-летию города, пишет Орелград.

В Сети появились фотографии с места случившегося. Некоторые горожане предположили, что набережную сделали некачественно, в результате чего злоумышленникам удалось начать разбирать дорогу.

В мэрии Орла сообщили, что дорожки планируют отремонтировать за счет городского бюджета в следующем году.

При этом, как стало известно, гарантия на благоустройство набережной уже истекла.