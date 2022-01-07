В Орле на лестничной площадке многоквартирного дома нашли изувеченное тело мужчины

В Заводском районе Орла на лестничной площадке одного из многоквартирных домов обнаружили тело 44-летнего местного жителя с множественными телесными повреждениями, сообщает региональный следком.

Правоохранители установили, что смерть мужчины носит криминальный характер, было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего его смерть).

Вскоре удалось задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 42-летний ранее судимый житель этого дома.

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Он сознался, что во время распития алкоголя у него с потерпевшим возник конфликт на почве ревности. После чего злоумышленник избил знакомого руками и ногами, затем вынес тело в подъезд.