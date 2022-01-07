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Пятница, 7 января, 2022
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В Орле на лестничной площадке многоквартирного дома нашли изувеченное тело мужчины

Александр Ильин
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области

В Заводском районе Орла на лестничной площадке одного из многоквартирных домов обнаружили тело 44-летнего местного жителя с множественными телесными повреждениями, сообщает региональный следком. 

Правоохранители установили, что смерть мужчины носит криминальный характер, было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего его смерть). 

Вскоре удалось задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 42-летний ранее судимый житель этого дома. 

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Он сознался, что во время распития алкоголя у него с потерпевшим возник конфликт на почве ревности. После чего злоумышленник избил знакомого руками и ногами, затем вынес тело в подъезд. 

«В суд следователем направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СК. 

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