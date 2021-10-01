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Пятница, 1 октября, 2021
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В Омске мужчина месяц держал в плену и пытал бывшую девушку

Никита Брыкин
В Омске мужчина месяц держал в плену и пытал бывшую девушку

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Жителю Омска грозит семь лет лишения свободы за пленение и пытки бывшей возлюбленной, сообщает «12 канал».

Все произошло весной прошлого года. Выяснилось, что 33-летняя девушка рассталась с 39-летним сожителем. Три месяца спустя она пришла забрать свои вещи, и злоумышленник решил взять ее в плен.

На протяжении месяца мужчина тушил о тело жертвы сигареты, сжигал раскаленные лампочки, обливал ледяной водой, заставлял есть с пола.

Потерпевшая несколько раз пыталась убежать, но изверг ловил ее и жестоко избивал. Ее никто не искал, поскольку родственники были уверены, что она живет с возлюбленным. Женщине все же удалось сбежать, пока похититель спал. Ранее он судим за кражу.

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