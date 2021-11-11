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Четверг, 11 ноября, 2021
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В Октябрьском районе Рязани провели очередной масочный рейд

Александр Ильин
Фото: Администрация города Рязани

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Во вторник, 9 октября, сотрудники МКУ «Управление по делам ГОЧС» провели новый масочный рейд на конечных остановках Октябрьского района. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Рязани. 

В ходе проверки с 29 рязанцами провели разъяснительные беседы. На 1 гражданина составили протокол по ст.20.6.1 КоАП РФ, материалы которого направлены в суд для рассмотрения. 

Уточняется, что рейдовые мероприятия проводят в целях усиления профилактических мероприятий. 

Ранее сообщалось, что 8 ноября в Рязани проверяют соблюдение масочного режима в транспорте. 

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