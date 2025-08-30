В ОКБ имени Семашко получена лицензия на проведение операций на ЛОР-органах

В ОКБ имени Семашко получена лицензия на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) по профилю «оториноларингология». С 2025 года в ЛОР-отделении больницы – единственном в регионе – успешно осуществляется хирургическая деятельность по оказанию ВМП.

ВМП — это медицинская помощь, требующая применения передовых технологий, высокоточного оборудования и участия специалистов высшей квалификации. Она показана в тех случаях, когда стандартные методы лечения оказываются недостаточными, а для сохранения здоровья пациента необходимы современные хирургические подходы. Теперь в стационаре возможно проведение эндоскопических и микрохирургических операций на ЛОР-органах: лечение доброкачественных новообразований и хронических заболеваний носа и околоносовых пазух, реконструктивно-пластические операции на трахее и гортани, хирургическое лечение доброкачественных новообразований среднего уха, полости носа, гортани и глотки.

«Современные технологии позволяют выполнять операции с максимальной точностью и минимальной травматичностью, что значительно сокращает сроки восстановления пациентов», — отметил врач-оториноларинголог Дмитрий Пшенников.

Получение лицензии — важный шаг в развитии регионального здравоохранения. Благодаря этому жители Рязани имеют доступ к высокотехнологичной медицинской помощи в условиях ЛОР-стационара больницы имени Семашко, не выезжая за пределы региона.