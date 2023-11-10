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В Новомичуринске четвероклассник выпал из окна во время урока

7info7

В Новомичуринске четвероклассник выпал из окна школы прямо во время урока. Подробности трагедии сообщаются в telegram-канале ya62.

Очевидец рассказал, что всё произошло 9 ноября. Учитель отобрала у мальчика электронную сигарету, грозилась рассказать о находке родителям. Школьник слёзно просил не делать этого. После произошедшего он выпал из окна третьего этажа.

Ребёнок серьёзно пострадал. У него сломан позвоночник, также установлены множественные ушибы внутренних органов.

Официальная информация о случившемся уточняется.

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