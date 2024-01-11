В новогодние праздники россияне тратились на кино, обогреватели и аккумуляторы

В предпраздничные и праздничные дни интерес россиян к онлайн-покупкам заметно вырос, рассказали опрошенные «Известиями» представители маркетплейсов. Например, на Ozon продажи декабря в штучном выражении увеличились в 1,5 раза, а оборот — в два раза по сравнению аналогичным периодом 2022-го, отметили в компании.

В последнюю неделю 2023 года число покупателей на Wildberries выросло на 55,7% по сравнению с этим же периодом 2022-го, а количество заказов увеличилось на 72%, сообщили в пресс-службе маркетплейса. Этот показатель также вырос на 68% за первые семь дней 2024-го по сравнению с первой неделей 2023-го, отметили в компании.

Морозные каникулы сказались на рынке бытовой техники, отмечается в материалах компании «Платформа ОФД». Рост числа покупок в магазинах электроники в первую неделю нового года аналитики объясняют увеличением спроса на климатическую технику — то есть на обогреватели.

В «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили эту тенденцию, отметив, что интерес вызывали и традиционно популярные категории (бытовая техника, телевизоры, смартфоны и др.).

Из результатов, представленных Wildberries, следует, что в новогодние каникулы россияне пытались отогреть не только себя, но и свои автомобили.

«В связи с аномальными морозами в первую неделю этого года взлетели продажи автомобильных товаров: пуско-зарядных устройств — на 210%, проводов для прикуривания — на 150%, подогревателей дизельного топлива — на 70%, размораживателей замков и стекол — на 60%, аккумуляторов — на 50%», — перечислили в пресс-службе маркетплейса.

По данным «Платформы ОФД» количество счетов, оплаченных в ресторанах, кафе и другом общепите 1–8 января по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7%, количество платежей за услуги детских развлекательных центрах, парках аттракционов — на 31%, спрос на билеты в кино — на 11%.

В новогодние каникулы потребительское поведение оказалось зависимым от климатических условий, констатируют в «Платформе ОФД».