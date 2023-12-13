Среда, 13 декабря, 2023
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В ноябре 2023 года в Рязанской области родились Авдей и Ева

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Главное управление ЗАГС Рязанской области рассказало о редких и популярных именах, которые рязанцы давали новорожденным детям в ноябре 2023 года.

Самыми популярными именами мальчиков в последний месяц осени были: Александр, Артём, Тимофей, Андрей, Матвей, Михаил, Иван, Марк, Дмитрий, Лев.

Девочек чаще всего называли: Анна, Александра, София, Василиса, Ева, Арина, Варвара, Ксения, Алиса, Анастасия.

Некоторые родители проявили фантазию, дав детям редкие имена. Среди них:

Авдей, Артемий, Демид, Евсей, Ефим, Святослав, Серафим, Степан, Тихон, Яромир;

Аврора, Виолетта, Виталина, Дана, Иванна, Кира, Мелиса, Эвелина, Элина, Ярослава.

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