В Нижнем Новгороде парень убил 16-летнюю девушку из-за ревности

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В воскресенье, 15 августа, в Нижнем Новгороде нашли тело 16-летней девушки. Следователи считают, что ее мог убить 22-летний возлюбленный. Об этом сообщает Life.

О пропаже местной жительницы стало известно 14 августа. Когда следователи приехали на место преступления, то зафиксировали на теле признаки насильственной смерти. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Под подозрение в совершении преступления попал 22-летний местный житель. Следователи считают, что в ночь с 14 на 15 августа пара встретилась для разговора.

В какой-то момент между молодыми людьми произошла ссора на почве ревности. В результате парень ударил девушку ножом в область сердца. Та скончалась на месте.

После задержания молодой человек рассказал, что последние две недели между ними часто возникали ссоры почве ревности.