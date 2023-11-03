Пятница, 3 ноября, 2023
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В Москве за нарушение ПДД задержали беременную 13-летнюю девочку из Рязани

7info7

В Москве за нарушение ПДД задержали 13-летнюю рязанку. Задержанная оказалась в положении, пишет МК

Рязанка переходила дорогу в неположенном месте, когда на неё обратили внимание полицейские. В Москвк она находилась без документов и родителей. Было принято решение доставить подростка в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, так как задержанная подозревается в краже мобильного телефона

В Центре также выяснилось, что она беременна. Столичные правоохранители сейчас пытаются установить родственников ребёнка.

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