В Москве за нарушение ПДД задержали беременную 13-летнюю девочку из Рязани

В Москве за нарушение ПДД задержали 13-летнюю рязанку. Задержанная оказалась в положении, пишет МК

Рязанка переходила дорогу в неположенном месте, когда на неё обратили внимание полицейские. В Москвк она находилась без документов и родителей. Было принято решение доставить подростка в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, так как задержанная подозревается в краже мобильного телефона

В Центре также выяснилось, что она беременна. Столичные правоохранители сейчас пытаются установить родственников ребёнка.