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В Москве открылась Международная выставка-форум «Россия»

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В субботу, 4 ноября, в Москве на ВДНХ открылась Международная выставка-форум «Россия». Она продлится до 12 апреля.

На выставке представлены достижения всех регионов страны, которые представляет 131 экспозиция. Среди павильонов выставки – площадка Рязанской области.

Программа открытия предлагала гостям как интерактивные игры, так и живое общение. Посетителей ждали полет на воздушном шаре в очках виртуальной реальности, демонстрация народных промыслов и мастер-класс по Михайловскому кружеву, чтение стихов Сергея Есенина, интересные факты о Рязанской области и многое другое.

Отдельное внимание уделили русскому богатырю Евпатию Коловрату, которого сыграл актер и уроженец рязанской земли Илья Малаков. Рязанец пообщался с посетителями стенда, провел автограф-сессию и мастер-класс по актерскому мастерству.

В Москве открылась Международная выставка-форум «Россия»
В Москве открылась Международная выставка-форум «Россия»
В Москве открылась Международная выставка-форум «Россия»
В Москве открылась Международная выставка-форум «Россия»
В Москве открылась Международная выставка-форум «Россия»

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