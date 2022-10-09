Воскресенье, 9 октября, 2022
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В Москве нашли уникальный 115-летний замок с башнями

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В Вадковском переулке в Москве обнаружили замок с башенками, возраст которого составляет 115 лет.

Фотографии здания опубликованы в телеграм-канале «Москва. Было — стало». Авторы публикации уточнили, что сейчас в нем находится офисный центр.

«В доме была обсерватория, кружки, библиотека, театр», — говорится в сообщении.

Проектировал и строил замок с башенками Александр Зеленко в 1907 году. В здании занимался воспитанием детей из бедных, неустроенных семей педагог Станислав Шацкий.

После революции в нем размещалась опытная станция по народному образованию, затем дом пионеров.

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