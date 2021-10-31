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Понедельник, 1 ноября, 2021
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В Москве курьер зарезал коллегу после конфликта в рабочем чате

Александр Ильин

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В Москве 42-летний курьер интернет-магазина убил своего 48-летнего коллегу из-за ссоры в рабочем чате, сообщает Telegram-канал Mash.

Сотрудники обсуждали в переписке будничные дела, но в один момент диалог перерос в конфликт. Тогда подозреваемый предложил выяснить отношения очно и, будучи пьяным, подъехал в дому коллеги. 

На встрече мужчина ударил его ножом в грудь, в результате чего тот скончался. 

В полиции выяснили, что ранее курьер был судим за грабеж и кражу. По факту убийства возбуждено уголовное дело. 

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