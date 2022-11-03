В Московском районе Рязани задержали находящегося в федеральном розыске наркодилера

Сотрудники ППСП задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, который скрывался от суда. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Наряд отдельного батальона ППСП УМВД по Рязанской области 2 ноября в 17:50 на улице Интернациональной в областном центре обратил внимание на мужчину, который двигался так, будто ему требуется помощь врачей или он нетрезв. Подозрительного прохожего остановили. По ряду характерных признаков полицейские предположили, что мужчина злоупотребил спиртным.

В ходе установления личности нарушителя оказалось, что этот 39-летний рязанец является подсудимым по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков, скрывается от суда и находится в федеральном розыске.

Патрульные полицейские препроводили мужчину в отдел полиции и передали инициаторам розыска. Злоумышленник арестован.

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