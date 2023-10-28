Суббота, 28 октября, 2023
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В мэрии прокомментировали ситуацию с обрывом проводом в Дягилеве

7info7

В мэрии Рязани прокомментировали инцидент с повреждением троллейбусных проводов военной техникой в Дягилеве. Из-за происшествия там обрадовалась серьёзная пробка.

Инцидент произошёл 28 октября около 12 часов в районе поста Дягилево. При перевозке негабаритного груза была повреждена контактная сеть троллейбусов. Осложнение ситуации вызвало движение встречного автомобиля, который повторно задел контактную сеть.

— Троллейбусы МАЗ с автономным ходом не могут проехать так как затор стоит в оба направления и есть огромный риск, что аккумуляторы разрядятся из-за длительного простоя в пробке. В настоящее время для устранения аварии задействованы две бригады УРТ. Планируется, что ремонт продлится до конца дня, — говорится в сообщении.

Сейчас посёлок Дягилево обслуживается только автобусами 41 маршрута. С 14.14 временно приостановлено движение троллейбусов 1 маршрута на участке от оот «Юбилейной» до оот «Забайкальская». 

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