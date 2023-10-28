В мэрии прокомментировали ситуацию с обрывом проводом в Дягилеве

— Троллейбусы МАЗ с автономным ходом не могут проехать так как затор стоит в оба направления и есть огромный риск, что аккумуляторы разрядятся из-за длительного простоя в пробке. В настоящее время для устранения аварии задействованы две бригады УРТ. Планируется, что ремонт продлится до конца дня, — говорится в сообщении.