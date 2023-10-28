В мэрии прокомментировали ситуацию с обрывом проводом в Дягилеве

В мэрии Рязани прокомментировали инцидент с повреждением троллейбусных проводов военной техникой в Дягилеве. Из-за происшествия там обрадовалась серьёзная пробка.
Инцидент произошёл 28 октября около 12 часов в районе поста Дягилево. При перевозке негабаритного груза была повреждена контактная сеть троллейбусов. Осложнение ситуации вызвало движение встречного автомобиля, который повторно задел контактную сеть.
Сейчас посёлок Дягилево обслуживается только автобусами 41 маршрута. С 14.14 временно приостановлено движение троллейбусов 1 маршрута на участке от оот «Юбилейной» до оот «Забайкальская».