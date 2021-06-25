В Минздраве объяснили, как привитым рязанцам получить сертификат и QR-код

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В министерство здравоохранения Рязанской области выросло число обращений граждан, которые прошли вакцинацию от COVID-19, но не смогли получить подтверждающий сертификат и QR-код на Едином Портале Государственных Услуг (ЕПГУ).

Минздрав и поликлиники не выдают подобного рода сертификаты. Документ формируется на ЕПГУ АВТОМАТИЧЕСКИ в личном кабинете пациента. Доступ к дневнику самонаблюдения и электронному сертификату прививки от COVID-19 возможен только для граждан, имеющих подтвержденную учетную запись на ЕПГУ. Доступ к дневнику самонаблюдения предоставляется пациенту после выполнения ПЕРВОГО этапа, а сертификат прививки от COVID-19 доступен только после прохождения ДВУХ этапов вакцинирования. Ответ от ЕПГУ может занимать несколько дней. Из личного кабинета сертификат также можно распечатать и иметь в бумажном виде.

Важно, чтобы в медицинской организации, где делали прививку, были правильно внесены данные пациента, в частности, цифры СНИЛС. Необходимо проверять корректность внесенных данных.

По данным Центра технической поддержки Портала Госуслуг, в настоящий момент наблюдаются проблемы в работе регистра вакцинированных от COVID-19 и на ЕПГУ. Как сообщает портал, работы по восстановлению работоспособности ведутся.

Если у Вас возникают проблемы технического характера, а именно, в вашем сертификате на ЕПГУ отображаются некорректные данные или нет QR-кода, то Вы можете обращаться в техническую поддержку ЕПГУ через чат в личном кабинете или по номеру телефона 8-800-100-70-10.