В Минобрнауки пояснили ситуацию с реорганизацией РГРТУ в Рязани

Документы по вопросу возможной реорганизации Рязанского государственного радиотехнического университета им. В. Ф. Уткина в Минобрнауки России не поступали, об этом говорится в ответе ведомства на запрос «КП-Рязань».
В министерстве рассказали, что решение о реорганизации любого вуза принимает специально созданная комиссия из представителей Минобрнауки РФ, Минпросвещения РФ, общественных объединений, субъектов РФ, объединений работодателей.
Для созания комиссии Рязанский радиоуниверситет должен был подать документы в Минобрнауки, но они в ведомство не поступали.
Практически тоже самое ранее сообщало руководство вуза.
Ранее запрос о возможной реорганизации вуза из Рязани направил Фалькову депутат Госдумы Сергей Леонов.