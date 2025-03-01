В Минобрнауки пояснили ситуацию с реорганизацией РГРТУ в Рязани

Документы по вопросу возможной реорганизации Рязанского государственного радиотехнического университета им. В. Ф. Уткина в Минобрнауки России не поступали, об этом говорится в ответе ведомства на запрос «КП-Рязань».

В министерстве рассказали, что решение о реорганизации любого вуза принимает специально созданная комиссия из представителей Минобрнауки РФ, Минпросвещения РФ, общественных объединений, субъектов РФ, объединений работодателей.

Для созания комиссии Рязанский радиоуниверситет должен был подать документы в Минобрнауки, но они в ведомство не поступали.

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Практически тоже самое ранее сообщало руководство вуза.

Ранее запрос о возможной реорганизации вуза из Рязани направил Фалькову депутат Госдумы Сергей Леонов.