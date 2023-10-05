Четверг, 5 октября, 2023
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В Минцифры объяснили, почему не во всех районах Рязани было слышно работу систем оповещения

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Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

После проверки систем оповещения в Рязани 4 октября многие рязанцы обратили внимание, что тревожную сирену было слышен не во всех районах. Ситуацию прокомментировало региональное Минцифры в комментариях telegram-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова.

В ведомстве отметили: проверки систем проводятся для контроля их работоспособности, а также для обнаружения и устранения возможных неисправностей.

— К сожалению, в ходе проверки были выявлены некоторые недостатки, поэтому не во всех районах города её было слышно, — подтвердили в Минцифры.

Отмечается, что по итогам уже приняты все необходимые меры. В настоящее время проводится комплексное развитие системы оповещения, что позволит к концу года охватить всю территорию Рязани.

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