В Минцифры объяснили, почему не во всех районах Рязани было слышно работу систем оповещения

После проверки систем оповещения в Рязани 4 октября многие рязанцы обратили внимание, что тревожную сирену было слышен не во всех районах. Ситуацию прокомментировало региональное Минцифры в комментариях telegram-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова.

В ведомстве отметили: проверки систем проводятся для контроля их работоспособности, а также для обнаружения и устранения возможных неисправностей.

— К сожалению, в ходе проверки были выявлены некоторые недостатки, поэтому не во всех районах города её было слышно, — подтвердили в Минцифры.

Отмечается, что по итогам уже приняты все необходимые меры. В настоящее время проводится комплексное развитие системы оповещения, что позволит к концу года охватить всю территорию Рязани.