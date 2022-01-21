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Пятница, 21 января, 2022
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В Милославском районе обнаружили тело 64-летней пенсионерки

Александр Ильин

В селе Чернава Милославского района Рязанской области нашли труп 64-летней местной жительницы, сообщает «МК в Рязани», ссылаясь на старшего следователя Скопинского МСО СУ СКР по региону Валентину Ерёмину.

По данным правоохранителей, тело обнаружили родственники утром 21 января, недалеко от дома, где проживала женщина. 

Предварительно, пенсионерка могла скончаться от переохлаждения. Родные погибшей также рассказали, что за день до случившегося она вышла на улицу с бутылкой алкоголя. 

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Точную причину смерти назовут специалисты после проведения экспертизы. Скопинским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка. 

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