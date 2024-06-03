В Михайловском районе на производстве погиб мужчина, упав в приемник готовой продукции

В Михайловском районе на производстве в результате несчастного случая погиб мужчина. По факту его гибели прокуратура и Рязанский СКР проводят проверки.

Инцидент произошел 3 июня. На сайте ведомств поясняется, что мужчина во время обеденного перерыва упал в приемник готовой продукции. От полученных травм он скончался на месте. Ему было 28 лет.

Прокуратура организовала проверку по факту несчастного случая. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.