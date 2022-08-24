V Международный форум древних городов посетила Статс-секретарь -заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова

С 24 по 27 августа в Рязани проходит V Международный Форум древних городов.

24 августа в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького начались научные мероприятия форума.

В рамках программы форума с 23 августа по 6 сентября в Гербовом зале Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького начала работу выставка «Многоликая Россия», которая знакомит посетителей с уникальными фотоматериалами из коллекции Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО.

Фотографии, размещённые на мольбертах, позволяют соприкоснуться с историей и жизнью России конца XIX- начала ХХ столетия.

Открыла выставку Статс-секретарь — заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова, которая также представила одноимённый Всероссийский туристический маршрут по местам бытования традиционной культуры народов России, её художественных промыслов и ремёсел.

Примечательно, что «первый камень» маршрута будет заложен на Рязанской земле.

#ФорумНарядныйМирРязань