В массовом ДТП на улице Вокзальной пострадала беременная рязанка

В результате массового ДТП на улице Вокзальной пострадала беременная девушка, сообщает портал YA62.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах Рязани.

Авария с участием трёх автомобилей случилась поздно вечером 24 октября около дома № 30.

С места происшествия рязанку 2000 года рождения доставили в Перинатальный центр. У пострадавшей, находящейся на 34-35 неделе беременности, была угроза преждевременных родов.

Также получил травмы молодой человек 1994 года рождения. Его отвезли в БСМП.

Официальная информация уточняется.