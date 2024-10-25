Пятница, 25 октября, 2024
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В массовом ДТП на улице Вокзальной пострадала беременная рязанка

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Алексей Самохин
Фото: vk.com/voditelrzn62

В результате массового ДТП на улице Вокзальной пострадала беременная девушка, сообщает портал YA62.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах Рязани.

Авария с участием трёх автомобилей случилась поздно вечером 24 октября около дома № 30.

С места происшествия рязанку 2000 года рождения доставили в Перинатальный центр. У пострадавшей, находящейся на 34-35 неделе беременности, была угроза преждевременных родов.

Также получил травмы молодой человек 1994 года рождения. Его отвезли в БСМП.

Официальная информация уточняется.

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