В Липецке хулиганы разбили и изрисовали остановочные павильоны

За последние несколько дней хулиганы испортили два остановочных павильона в Липецке, пишет Город 48.

Как стало известно, злоумышленники разбили стеклянный павильон на остановке «Юных Натуралистов». В микрорайоне «Елецкий» вандалы изрисовали объект на глазах у очевидцев.

«После оценки ущерба, нанесенного вандалами, будет подготовлено заявление в полицию», – рассказали в пресс-службе городской администрации.

При этом муниципальное управление благоустройства не сможет обратиться в полицию по поводу надписей на остановке в микрорайоне Елецкий, поскольку павильон не передан в муниципальную собственность.