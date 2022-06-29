19.3 C
Рязань
Среда, 29 июня, 2022

В Липецке хулиганы разбили и изрисовали остановочные павильоны

spot_img
powder

В Липецке хулиганы разбили и изрисовали остановочные павильоны

За последние несколько дней хулиганы испортили два остановочных павильона в Липецке, пишет Город 48.

Как стало известно, злоумышленники разбили стеклянный павильон на остановке «Юных Натуралистов». В микрорайоне «Елецкий» вандалы изрисовали объект на глазах у очевидцев.

«После оценки ущерба, нанесенного вандалами, будет подготовлено заявление в полицию», – рассказали в пресс-службе городской администрации.

При этом муниципальное управление благоустройства не сможет обратиться в полицию по поводу надписей на остановке в микрорайоне Елецкий, поскольку павильон не передан в муниципальную собственность.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7