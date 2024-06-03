В лесу Спасского района обнаружили медвежье следы

Инспекторы Спасского лесничества заметили следы медведя недалеко от села Малево. Фотографии они опубликовали в группе лесничества.

Инженер по лесопользованию Алена Казимирова написала, что следы принадлежат медведице, у которой есть медвежонок. Но детские следы в кадр не попали.

Сотрудники лесничества предупреждают, что несмотря на косолапость и массивное тело, медведь может развить скорость до 50 км/ч. Поэтому при посещении леса нужно быть осторожными.

Но рязанцам не грозит встреча с медвежьей семьей. В Спасском лесничестве обрабатывают леса от шелкопряда, поэтому в них вход запрещен 30 июля.