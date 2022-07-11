Татьяна Проводина

В Кораблинском районе в ДТП пострадал один человек

Фото пресс-службы Госавтоинспекции Рязанской области

В Кораблинском районе в дорожной аварии пострадал один человек.

Инцидент произошёл накануне около полудня на 16-ом километре трассы Ухолово – Кораблино. Предварительные данные привели в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

44-летняя жительница Рязани за рулём «Лады Гранты» не справилась с управлением, выбрав небезопасную скорость. Машина съехала с дороги и опрокинулась.

44-летний пассажир в результате аварии был травмирован, ему оказали медпомощь.

По факту случившегося ведётся проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

В Кораблинском районе в ДТП пострадал один человек
В Кораблинском районе в ДТП пострадал один человек
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